TAKIMLARIMIZIN TEK DUŞUNCESi GALiBiYET

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Adana deplasmanında bugün Ceyhanspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci devresinde henüz puan alamayan ve puan cetvelinin dibine demir atan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor. Ceyhanspor’u deplasmanda yenerek hem ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak hem de bir seri yakalamayı amaçlayan kırmızı siyahlı ekip galibiyet dışındaki hiçbir sonucu kabul etmiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Ligde çıktığı son iki müsabakasını kaybeden sarı siyahlı ekip ligin güçlü ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor’u yenerek Play-Off hedeflerini devam ettirmek istiyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası takımını yendikten sonra, Halk Bankası ve Solhanspor’a mağlup olan Sorgun Belediyespor Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak iki haftalık aradan sonra tekrar yeni bir serinin de başlangıcını yapmayı amaçlıyor.