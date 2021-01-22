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TAKIMLARIMIZIN HAFTA SONU MESAiSi

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Polatlı Belediyespor’u, Sorgun Belediyespor ise Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk edecek.

22 Ocak 2021 Cuma 00:29
TAKIMLARIMIZIN HAFTA SONU MESAiSi

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ikinci yarısının ilk haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Polatlı Belediyespor ile Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da karşı karşıya gelecek. Ligin ilk devresinde mağlup olduğu güçlü rakibini yenmek isteyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ikinci yarısında iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise yine şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray HDI Sigorta ile Pazar günü Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı üst üste galibiyet ile moral bulan ve iyi bir seri yakalayan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.  

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TAKIMLARIMIZIN HAFTA SONU MESAiSi
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