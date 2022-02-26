Takımlarımızın hafta sonu mesaisi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın Bozok Stadı dış sahasında Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftaların formda olan iki takımının müsabakasında Yozgatspor zirve yarışından kopmamak için, Yeşil Kamanspor ise düşme hattından biran önce uzaklaşmak için galip gelmelerinden başka şansları bulunmuyor. Yozgatspor ligin ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yaparak çıktığı iki müsabakadan 6 puan almayı başardı. Lider Keçiören Belediye Bağlumspor ile arasında 3 puan fark bulunan kırmızı siyahlı ekip Yeşil Kamanspor’un yenerek aradaki puan farkını eritmek istiyor. Bu hafta sonu Keçiören Belediye Bağlumspor fikstür gereği maç yapmayacağı için Yozgatspor’un alacağı 3 puan sonucunda iki takımında puanları eşitlenecek. Yozgatspor ile aynı gurupta yer alan Sorgun Belediyespor ise ligin son sırasında yer alan Ankara DSİspor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini Mucur Yabanlıspor karşısında alan sarı siyahlı ekip, ligde yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Yarın deplasmanda Ankara temsilcisini yenmek isteyen Sorgun Belediyespor zirve yarışından da kopmak istemiyor. Çayıralan Esnafspor ise zirve mücadelesi veren Ankara TKİspor ile yarın Çayıralan ilçe stadında karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve çıktığı iki kritik müsabakayı da kaybederek biranda kendini alt sıralarla bulan Çayıralan Esnafspor, zirve mücadelesi veren Ankara TKİspor’u sahasında mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise bugün Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Beta Transformatör Adasokağıspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk yarısında mağlup olduğu Beta Transformatör Adasokağıspor karşısında taraftarının da desteğini arkasına alarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen kırmızı siyahlı ekip ilk 4 takım arasına kalabilme mücadelesi veren Beta Transformatör Adasokağıspor’u yenerek moral bulmayı amaçlıyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise yarın Sorgun Spor Salonu’nda erteleme müsabakasında Düziçi Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek. Ligde zirve mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü güçlü rakibini yenerek hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Öte yandan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, dün ligin güçlü ekiplerinden Spor Toto takımı ile karşı karşıya gelirken, Hentbol Erkekler İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor ise haftayı maç yapmadan geçirecek.