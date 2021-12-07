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TAKIMLARIMIZDAN SES ÇIKMADI

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımızın hafta sonu oynadıkları müsabakalardan galibiyet sesi çıkmadı.

07 Aralık 2021 Salı 00:51
TAKIMLARIMIZDAN SES ÇIKMADI

Yozgat’ı liglerde temsil eden ve inişli çıkışlı grafik çizen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Sorgun Belediyespor Futbol ve Veloybol takımları, Yozgatspor ve Çayıralan Esnafspor hafta sonları oynadıkları müsabakalarını kazanamayarak yine kendilerini destekleyen taraftarlarını üzdü. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden iki temsilcimiz Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor Pazar günü Sorgun ilçe stadında karşı karşıya geldiler. İki takımında vasat bir oyun ortaya koyduğu müsabaka 0-0 tamamlandı. Zirve yarışı veren iki takımada bu sonuç yaramazken, zirve yolunda da ağır bir darbe aldılar. Müsabakada iki takımında net pozisyonları olmazken oyunun geneli orta saha mücadelesi şeklinde kontrollü geçti. Müsabaka sonrasında ise Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor taraftarları arasında da arbede yaşandı. Öte yandan Yozgatspor ve Sorgun Belediyespor ile aynı grupta yer alan Çayıralan Esnafspor ise Osmancık Belediyespor karşısında umduğunu bulamayarak 5-1 farklı mağlup olarak Çayıralan’a döndü. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakaya iyi başlayan ve ilk dakikada güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçen Çayıralan Esnafspor daha sonra kalesinde gördüğü 5 gole engel olamayınca sahadan mağlubiyet ile ayrılırken, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise hafta sonu lider Halkbank takımını konuk etti. Güçlü rakibi karşısına galibiyet için çıkan sarı siyahlı ekip müsabakanın ilk setini rahat kazanmasına karşılık diğer setlerde rakibi karşında istediği oyunu sahaya yansıtamayınca Halkbank takımına 3-1 mağlup oldu. 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Sorgun Belediyespor Halkbank takımı ile oynadığı müsabakayla da düşüşünü sürdürdü. En son ligin 6’ıncı haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında 3-2 galip gelen sarı siyahlı ekip Bursa galibiyetinin ardından ligde mağlubiyetler serisine başladı. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise deplasmanda Aksaray Belediyespor ile oynadığı müsabakanın ilk yarısını önde kapatmasına karşılık ikinci yarıda rakibinin toparlanması ile sahadan 27-27 beraberlik ile bir puanla ayrıldı. Geçtiğimiz hafta sonu lider Mersin Büyükşehir Belediyespor’a hakem hataları sonucunda yenilen kırmızı siyahlı ekip bu mağlubiyeti telafi edebilmek için çıktığı Aksaray deplasmanında istediği sonucu kısman alarak Yozgat’a döndü. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu beraberlik ile 7’ye yükseltirken, ilk dört takım arasına girme umutlarını da sürdürdü. 

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