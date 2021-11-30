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TAKIMLARIMIZDAN KÖTÜ SONUÇLAR

Yozgat’ı liglerde temsil eden, Yozgatspor, Sorgun Belediyespor Voleybol ve Futbol takımı ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu hafta sonu oynadıkları müsabakaları kaybederek taraftarlarını üzdüler.

30 Kasım 2021 Salı 00:16
TAKIMLARIMIZDAN KÖTÜ SONUÇLAR

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, taraftarının da desteğini arkasına alarak mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ankara TKİ müsabakasında umduğunu bulamadı. Bozok Stadı dış sahasında tribünleri dolduran taraftarının müthiş desteğini arkasına alarak müsabakaya başlayan kırmızı siyahlı ekip atak bir oyun ortaya koymasına karşılık son vuruşlarda etkili olmayınca sahadan 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı. Aldığı bu mağlubiyet ile ligde ilk yenilgisini alan kırmızı siyahlı ekip liderlik şansını da elinin tersi ile itti. Haftaya ikinci sırada giren Sorgun Belediyespor ile bir başka temsilcimiz Çayıralan Esnafspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Ankara DSİspor karşısında aldığı beraberlik ile düşüşe geçen sarı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkmasına karşılık Çayıralan deplasmanında umduğunu bulamadı ve müsabakanın uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı. Geçtiğimiz haftayı Ankara TKİspor karşısında aldığı mağlubiyet ile kapatan Çayıralan Esnafspor ise Sorgun Belediyespor’u yenerek yeni bir çıkış yakalamayı amaçlıyordu. Taraftarının da desteğini arkasına alarak çıktığı müsabakada Sorgun Belediyespor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Çayıralan Esnafspor, güçlü rakibini her iki yarıda da attığı goller ile 2-1 mağlup ederek hem yeni bir çıkış yakaladı hem de Ankara TKİspor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etti. Voleybol AXİ Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise düşününü Fenerbahçe karşısında da sürdürdü. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ilçe çıktığı Fenerbahçe deplasmanında umduğunu bulamadı ve aldığı 3-0’lık mağlubiyet ile düşüşünü sürdürdü. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı müsabakada hakem kurbanı oldu. Lider karşısında taraftarının da desteğini arkasına alarak müsabakaya iyi başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakibi karşısında bir türlü sahada 7 kişiyle mücadele edemedi. Kırılma noktalarında sürekli müsabaka hakemi oyuna müdahale ederken, verdiği iki dakika cezaları ve gösterdiği kırmızı kartla ile oyuna direk etki ederek Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının mağlup olmasına müsabaka hakemi zemin hazırladı. Her şeye rağmen sahada çok iyi bir mücadele örneği ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip sahadan hakem sayesinde 24-28 mağlup ayrıldı. 

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