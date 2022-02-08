TAKIMLARIMIZDAN HEM iYi HEM KÖTÜ HABER

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımız bu hafta sonu oynadıkları müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2’de mağlubiyet aldılar. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor, Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Ankara DSİspor ile karşı karşıya geldi. Bozok Stadında ağırladığı rakibini taraftarının da desteğini arkasına alarak 2-1 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip zirve yarışını da sürdürdü. Zirve mücadelesindeki rakipleri, Keçiören Belediye Bağlumspor, Ankara TKİspor ile Sorgun Belediyespor takımlarının puan kaybettiği haftada altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdıran Yozgatspor zirve yolunda da önemli bir avantaj yakalamış oldu. Öte yandan devre arası kamp çalışmaları sırasında kadrosuna kattığı 5 oyuncuya da şans tanıyan teknik direktör Polat Özkan, oyuncularının göstermiş olduğu performanstan da memnun oldu. Kırmızı siyahlı ekibe yeni katılan oyuncuların yerinde transferler olduklarını Ankara DSİspor karşısında gösterdikleri performans ile kanıtlarlarken, atılın iki golde yeni transferlerden geldi. Yozgatspor ile aynı ligde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise konuk ettiği Osmancık Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak isteyen sarı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayınca sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Sorgun Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile zirve yarışında büyük bir yara alırken, yarıştan da büyük ölçüde kopmuş oldu. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise düşüşünü Ziraat Bankkart ile oynadığı müsabakayla devam ettirdi. Son haftalarda galibiyete hasret kalan sarı siyahlı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankkart takımı ile Cuma günü Sorgun Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında galibiyeti hedefleyen sarı siyahlı ekip bir türlü istediği oyunu sergileyemeyince sahadan 3-1 mağlubiyet ile ayrıldı ve düşüşünü sürdürdü. Ligin ilk devresini hedeflediği gibi 8’inci sırada tamamlayan sarı siyahlı ekip 10’uncu sıraya kadar geriledi. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise ligin son sırasında bulunan Artvin 7 Martspor ile berabere kaldı. Ligin ilk yarısında Yozgat’ta oynadığı müsabakayı farklı bir skor ile kazanan kırmızı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada hakemlerin de etkisi ile berabere ayrılmak durumunda kaldı. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayan ve bunu seri halinde devam ettirmeyi amaçlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Artvin deplasmanında umduğunu bulamazken bu hafta sonu Kızıltepe Spor Lisesi ile oynayacağı müsabakayı kazanarak yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Tekerlekli Sandalye Üçünü Ligi’nde zirve mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise ligde çıktığı üçüncü müsabakasını da kazandı. Deplasmanda Adana Martı Engelliler takımı ile karşı karşıya gelen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü güçlü rakibi karşısında iyi bir performans sergilerken sahadan 30 sayı farkla galip ayrıldı. Aldığı bu galibiyet ile puanını 5’e yükselten Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü zirve yarışını sürdürdü. Grupta 2 müsabakası eksik olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bu hafta sonu konuk edeceği Beyazay Mersin takımını da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı bu hafta sonu Gaziantep Hentbolspor takımı ile oynaması müsabakayı rakibinin sahaya çıkmayacağını açıklamasının ardından hükmen kazandı.