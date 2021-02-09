TAKIMLARIMIZDAN BiR iYi iKi KÖTÜ SONUÇ

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Trabzon deplasmanında Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı ekip daha sonra kalesinde gördüğü iki gole engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılarak düşüşünü sürdürdü. Kırmızı siyahlı ekip Perşembe günü Sorgun Stadında Fethiyespor’u konuk edecek. Güçlü rakibini yenmek isteyen kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise Ankara deplasmanında lider EGOspor’un konuğu oldu. Zoru başarmak için çıktığı müsabakada rakibinin tecrübeli oyuncuları karşısında zorlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibine yenildi. Pazar günü Tekirdağspor ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini yenerek ligin ikinci yarısında ilk galibiyetlerini almak istiyorlar. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise şampiyonluk mücadelesi veren ve puan cetvelinde Fenerbahçe’nin ardından ikinci sırada yer alan Ziraat Bankası ile Sorgun ilçe stadında karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip 2-0 geriye düştüğü müsabakayı 3-2 kazanarak zoru başarırken, üst üste üç mağlubiyetin ardından galibiyet ile tanıştı. Sorgun Belediyespor yarın Ankara deplasmanında Halk Bank takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlarken güçlü rakibini deplasmanda yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.