TAKIMLARIMIZ ZORLU VİRAJDA

Yozgatspor, yarın saat 13.30’da Muğla Atatürk Stadında Muğlaspor ile üç puan mücadelesi verecek. Yozgat’ı Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk edeceği Ordu Gençlerbirliği takımını yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Haftaya averaj ile lider giren ve yarın en yakın takipçisini konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip, kendisine belirlediği şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlemek için güçlü rakibini Yozgat’tan taraftarının da desteğini arkasına alarak puansız göndermek istiyor. Yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanacak olan müsabaka 14.00’da başlayacak. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise lider Galatasaray’ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşılaşan ve güçlü rakibi karşısında şansız bir mağlubiyet alan sarı siyahlı ekip, yarın kendi taraftarlarının da desteğini arkasına alarak Galatasaray’dan puan almak istiyor. Yarın Sorgun ilçe Spor Salonunda oynanacak olan müsabaka saat 14.00’da başlayacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor ise şampiyonluk mücadelesi veren Ceyhanspor’u konuk edecek. Son haftalarda aldığı puanlar ile çıkış yakalayan Sorgun Belediyespor, ligde ikinci sırada bulunan Ceyhanspor’u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Yarın Sorgun ilçe stadında oynanacak olan müsabaka saat 14.00’da başlayacak. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise bugün Samsun deplasmanına çıkacak. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü deplasmanda Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübünü yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Bugün Samsun’da oynanacak olan müsabaka 13.00’da başlayacak.