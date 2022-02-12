TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA

Yozgat’ı Liglerde temsil eden takımlarımızdan Sorgun Belediyespor ile Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü liderlerle karşı karşıya gelirken, Yozgatspor ile Çayıralan Esnafspor birbirleri ile karşılaşacaklar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise yeni bir serinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bir başka temsilcimiz Çayıralan Esnafspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk devresinde Yozgat’ta oynadıkları müsabakayı berabere tamamlayan iki temsilcimiz bu müsabakanın rövanşında galibiyet hedefliyorlar. Yozgat’ta oynanan müsabakada Yozgatspor ilk yarıyı Çayıralan Esnafspor karşısında 2-0 önde tamamlamış, müsabakanın ikinci yarısında ise Çayıralan Esnafspor bulduğu iki gol ile 90 dakika 2-2 berabere tamamlanmıştı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında ise Yozgatspor Ankara DSİspor’u 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamıştı ve zirve yolunda önemli bir avantaj elde etmişti. Bu galibiyetin anlam bulabilmesi için yarın Çayıralan Esnafspor’u deplasmanda yenmesi gerekiyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen kırmızı siyahlı ekip eğer Çayıralan deplasmanından puansız döner ise zirve ümitlerini ciddi şekilde azaltacak. Öte yandan Çayıralan Esnafspor ise Yozgatspor Ligin ikinci yarısındaki ilk müsabakasına çıkacak. Temsilcimiz Çayıralan Esnafspor diğer temsilcimiz Yozgatspor’u mağlup ederek ligin ikinci devresine galibiyet ile başlamanın hesaplarını yapıyor. Aynı memleketin iki takımı arasındaki müsabakada iki takım yönetimi de kazananın dostluk olmasından yana. Aynı ligde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Sorgun Belediyespor ise yarın deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına mağlubiyet ile başlayan ve zirve yarışında ağır bir darbe alan sarı siyahlı ekip, tekrar zirve yarışına dahil olabilmek için deplasmanda lider Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı müsabakayı kazanmaktan başka şansı yok. Bu müsabakadan sarı siyahlı ekip mağlubiyet veya beraberlik ile ayrılması durumunda zirve yarışından tamamen kopacak, galip gelmesi durumunda ise lider ile arasındaki puan farkını 4’e indirecek ve zirve yarışına yeniden dahil olacak. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Kızıltepe Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1 sayı farkla mağlup olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu müsabakanın rövanşını alarak yoluna devam etmek istiyor. Ligin ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen deplasmanda son sırada yer alan Artvin 7 Martspor ile berabere kalarak sarsılan kırmızı siyahlı ekip bu müsabakayı yarın Kızıltepe Spor Lisesi’ni yenerek telafi etmek istiyor. İç sahada oynadığı müsabakalarda taraftarlarının da desteğini arkasına alarak iyi maçlar çıkaran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, yine taraftarının desteğini arkasına alarak rakibini yenmek istiyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise yarın lider TEMSA Adana Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da hedefini ikinci lig olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, ligde çıktığı 3 müsabakadan 2 galibiyet 1’de mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor. Son oynadığı iki müsabakayı da kazanarak büyük moral bulan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bu moral ile lider TEMSA Adana Engelliler takımının karşısına çıkacak. Güçlü rakibini yenmesi durumunda zirve yolunda önemli bir avantaj yakalayacak olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, aynı zamanda da rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini de tattırmış olacak. Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı bu haftayı maç yapmadan geçirirken, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise dün Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda saat 20.00’da karşı karşıya geldi.