TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA

Haftalardır Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımız inişli çıkışlı grafik çizerek kendilerine gönül verenleri bir üzüp bir sevindiriyorlar. Bu hafta liglerdeki temsilcilerimiz kritik virajda galibiyet peşinde koşacaklar. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor yarın Sorgun İlçe Stadında saat 14.00’da karşı karşıya gelecekler. İki takımında üç puan hedeflediği müsabaka öncesinde hem Yozgatspor hem de Sorgun Belediyespor taraftarları da sosyal medya üzerinde dostluk mesajları verdiler. Yozgatspor geçtiğimiz hafta Ankara TKİspor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi ederek şampiyonluk yarışının içerisinde var olmak isterken, Sorgun Belediyespor da aynı şekilde şampiyonluk yarışında kopmamak için Yozgatspor karşısında üç puan kovalayacak. İki takım içinde zor geçecek olan müsabakada sahadan üç puan ile ayrılan takım zirve yarışında büyük avantaj yakalayacak. Aynı grupta mücadele eden Çayıralan Esnafspor ise yarın deplasmanda Osmancık İlçe Stadında Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibi karşısında üç puan hedefleyen Çayıralan Esnafspor Osmancık Belediyespor karşısında alacağı galibiyet ile zirve yarışına ortak olmayı amaçlıyor. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, yarın Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da lider Halkbank takımını konuk edecek. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı siyahlı ekip lideri yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise bugün Aksaray Spor Salonu’nda saat 13.00’da Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta konuk ettiği lider Mersin Büyük Şehir Belediyespor karşısında hakem hataları sonucunda sahadan 4 sayı fark ile mağlup ayrılan kırmızı siyahlı ekip bugün deplasmanda Aksaray Belediyespor’u yenerek Mersin mağlubiyetini telafi etmek istiyor.