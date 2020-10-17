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TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA

YOZGAT’ı Liglerde temsil eden Yozgatspor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Sorgun Belediyespor bu hafta rakiplerini yenerek ligde geçirdikleri kötü günlere bir dur demek istiyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:55
TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA

Ligde Sorgun Belediyespor 4, Yozgatspor 1, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise 0 puanı bulunuyor. Üç takım içinde bu hafta bir çıkış yakalamak adına kritik geçecek. Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Adıyaman Kahta ilçe stadında Saat 14.00’da Kahtaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda bulduğu tur morali ile bu müsabakaya çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip, ligde yaşadığı kötü günleri geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. Sezona üst sıraları hedefleyerek başlayan ancak geride kalan 6 haftada da bir türlü umduğunu bulamayan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’ndeki temsilcimiz Sorgun Belediyespor ise yarın İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salon’unda saat 19.30’da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında mutlak galibiyeti hedefleyen sarı siyahlı ekip ligde yaşadığı düşüşe bir dur demek istiyor. Ligde çıktığı ilk iki müsabakasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşılaşan ve rakiplerine mağlup olan Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 14.00’da bir başka şampiyonluk mücadelesi veren EGOspor ile karşı karşıya gelecek. Dışardan oyuncu transfer etmeyen, ligin en genç takımı olan ve Türkiye Hentbol Federasyonunun genç oyuncu statüsü nedeniyle 15 yaş altındaki yedek oyuncularını oynatamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında elinden gelen mücadelenin en iyisini vererek sahadan iki puan ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 

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Takımlarımız Zor Virajda
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