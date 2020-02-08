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TAKIMLARIMIZ SERi PEŞiNDE

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgatspor, Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ve futbol takımı bu hafta oynayacakları müsabakadan üç puan ile ayrılıp seri yakalamak istiyor.

TAKIMLARIMIZ SERi PEŞiNDE

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgatspor, Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ve futbol takımı bu hafta oynayacakları müsabakadan üç puan ile ayrılıp seri yakalamak istiyor.

08 Şubat 2020 Cumartesi 03:30
TAKIMLARIMIZ SERi PEŞiNDE

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın saat 13.30 Nevşehir Gazi Stadında Nevşehir Beldiyespor ile karşı karşıya gelecek. Nazilli Belediyespor karşısında aldığı üç puanın morali ile sahaya çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip ilk beş takım arasına girme mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’u yenerek hem ligin ilk yarısındaki müsabakanın rövanşını almak hem de bir seri yakalamak istiyor. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ise bugün saat 16.00’da Sorgun Spor Salon’unda Halkbank takımını konuk edecek. Ligin ilk yarısında 3-0 mağlup olduğu güçlü rakibini taraftarının da desteğini arkasına alarak yenmek isteyen sarı siyahlı ekip, düşme hattından hızla uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor futbol takımı ise yarın saat 14.00’da Sorgun ilçe stadında Kapadokya Göremespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında 2-0 mağlup olduğu rakibini yenerek ligde bir seri yakalamak isteyen sarı siyahlı ekip, taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibine puan vermek istemiyor. Öte yandan Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda Van Hentbolspor ile oynayacağı müsabaka Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Ayrıca Tekerlekli Sandalye Basketbol Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek. 

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