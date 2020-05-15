TAKIMLARIMIZ RAKiPLERiNi BEKLiYOR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın saat 14.30’da Somaspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı beraberlikler ile puan kayıpları yaşayan kırmızı siyahlı ekip ilk beş takım arasına kalma mücadelesi veren Somaspor karşısında üç puan alarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ise bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattına demir atan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini taraftarının da desteğini arkasına alarak yenip moral bulmak istiyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor Futbol takımı ise yarın Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da Yahyalıspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı mağlubiyetler ile taraftarını üzen sarı siyahlı ekip, alt sıralarda bulunan rakibini yenerek yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 11.00’da Mersin Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Yozgat temsilcisi güçlü rakibini yenerek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmaya devam etmek istiyor.