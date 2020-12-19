TAKIMLARIMIZ RAKiPLERiNi BEKLiYOR

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Bolu Belediyespor ile saat 12.00’da karşı karşıya gelecek. Ligde yakaladığı galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Mudanya Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyet ile bozan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün karşı karşıya geleceği rakibini yenerek yeni bir serinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise bugün şampiyonluk mücadelesi veren Arkasspor ile Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü Haliliye Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek moral bulan sarı siyahlı ekip, bugün şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında galip gelin yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ise yarın Bozok Stadında saat 13.00’da Darıca Gençlerbirliği takımı ile karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 15 gündür dinlenen kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligde ilk defa bir seri yakalamanın hesaplarını yapıyor.