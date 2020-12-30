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TAKIMLARIMIZ PUAN AVINDA

YOZGAT’ı Liglerde temsil eden Yozgatspor deplasmanda Sorgun Belediyespor ise Sorgun’da puan avına çıktı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:27
TAKIMLARIMIZ PUAN AVINDA

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün Tekirdağ Namık Kemal Stadında saat 13.00’da Tekirdağspor ile üç puan mücadelesi verecek. Ligde çıktığı son iki müsabakasında 4 puan toplayarak bir çıkış yakalayan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibini deplasmanda yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise ligin 12’inci haftasında oynanması gereken ancak oyuncularda Covit-19 virüsüne rastlanılmasından dolayı ertelenen Solhanspor müsabakasını bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da oynayacak. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı siyahlı ekip, konuk edeceği Solhanspor’u yenerek yeni bir çıkış hedefliyor. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Maltepespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısının son müsabakasında Maltepespor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk yarısını galibiyet ile kapatmanın hesaplarını yapıyor. 

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TAKIMLARIMIZ PUAN AVINDA
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