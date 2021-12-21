TAKIMLARIMIZ KAZANDI AMA!

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımız taraftarlarını mutlu ederken, olumsuz şartlar altında müsabaka oynayan Yozgatspor ise şansız bir yenilgi alarak Yozgat’a döndü. Yozgatspor’un yenilgisinden çok kırmızı siyahlı ekibe Keçiören Belediye Bağlumspor tarafından yapılanlar kırımızı siyahlı taraftarları üzdü. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü konuk ettiği Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligde 5 haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Cizre Belediyespor ile oynadığı müsabaka ile son veren sarı siyahlı ekip, bu hafta seri yakalamak için çıktığı Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş müsabakasında istediğini aldı ve rakibini 3-2 mağlup ederek ligde uzun bir aradan sonra yeni bir seri yakaladı. Hedefini ilk 8 olarak belirleyen sarı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puan cetvelinde 8’inci sıraya yükseldi. Ligin ilk devresinin son müsabakasını kazanan Sorgun Belediyespor ligin ilk devresinde hedefini tutturdu. Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı ise ligin ilk haftasında Gaziantep Hentbolspor’u mağlup ederek lige galibiyet ile başladı. Hedefini Birinci Lig olarak belirleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı ligdeki ilk müsabakasında gösterdiği performans ile büyük beğeni toplarken, ilk haftadan grupta zirveye oturdu. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor ile Mucur Yabanlıspor arasında oynanması gereken müsabaka ertelendi. Aynı grupta yer alan Sorgun Belediyespor ise konuk ettiği lider Ankara TKİspor’u mağlup ederek zirve yarışında bende varım dedi. Geçtiğimiz hafta Yeşil Kamanspor’u deplasmanda mağlup ederek uzun bir aradan sonra galibiyet ile tanışan sarı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ankara TKİspor müsabakasında son dakikalarda attığı golle güçlü rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 14’e yükseltirken averaj ile üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon kendi taraftarı önünde galibiyet sevinci yaşayamayan sarı siyahlı ekip lider karşısında iç sahadaki ilk galibiyetini alırken Ankara TKİspor’u da koltuğundan etmiş oldu. Yozgatspor ise zirvenin yeni sahibi Keçiören Belediye Bağlumspor ile deplasmanda mücadele etti. Olumsuz saha ve hava şartlarına rağmen, musaba oynanmasına elverişli olmayan bir sahada Keçiören Belediye Bağlumspor ile karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibine 3-2 mağlup olmasına karşılık müsabakadan ve mağlubiyetten çok Keçiören Belediye Bağlumspor’un yaptıkları konuşuluyor. Yozgatspor teknik ekibi, yönetimi, futbolcuları ve taraftarı Keçiören Belediye Bağlumspor’a büyük tepki gösteriyor. Olumsuz saha şartları nedeniyle oynanmaması gereken müsabaka hakemin taktiri ile oynanırken, Yozgatspor müsabakanın ilk yarısını rakibi karşısında 2-0 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında ise toparlanan kırmızı siyahlı ekip skoru 2-2’ye getirmeyi başardı. Müsabakanın son dakikalarına doğru ise kalesindeki gole engel olamayan kırmızı siyahlı ekip sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrıldı. Keçiören Belediye Bağlumspor oyuncuları galibiyet golünü attıktan sonra Yozgatsporlu oyunculara ve Yozgatsporluların bulunduğu tribünlere karşı tahrik edici hareketlerde bulunarak Yozgatsporlu futbolcu ve yöneticileri tahrik ettiler. Öte yandan Yozgatspor’un bulunduğu soyunma odasının camları kırık, ısıtıcıların kabloları kesik, duşların suyu kesik bir şekilde Yozgatspor’a mobingk uygulanırken Yozgatsporlu futbolcular buz gibi soyunma odasında üzerlerini değiştirerek sahaya çıkmak zorunda kaldılar.