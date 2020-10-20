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TAKIMLARIMIZ KAYIPLARDA

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu hafta sonu oynadıkları müsabakalarda da puan kayıpları yaşadılar.

20 Ekim 2020 Salı 00:55
TAKIMLARIMIZ KAYIPLARDA

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor, deplasmanda Kahtaspor karşısında üç puanı müsabakanın uzatma dakikalarında yediği golle kaybederken, oynadığı futbol ise ilerisi için umut verdi. Kahta stadında oynanan müsabakada kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine karşılık uzatma dakikalarında kalesinde golü görünce bir puana razı oldu. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor ise mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise şampiyonluk mücadelesi veren EGOspor ile Yozgat’ta karşı karşıya geldi. Güçlü rakibine direnemeyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı da sahadan 17-36 mağlubiyet ile ayrıldı. 

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TAKIMLARIMIZ KAYIPLARDA
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