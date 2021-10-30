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TAKIMLARIMIZ iSTiM ÜSTÜNDE

Yozgat’ı salon sporlarında temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Sorgun Belediyespor kendi sahalarından, futbolda temsil eden Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor ise deplasmanda puan mücadelesi verecekler.

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:49
TAKIMLARIMIZ iSTiM ÜSTÜNDE

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 14.00’da Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Kızıltepe Spor Lisesi’ne bir sayı farkla yenilen kırmızı siyahlı ekip bugün lider Sivas Belediyespor’u yenerek yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise son iki haftadır üst üste aldığı mağlubiyetler ile düşüşe geçmişti. Yarın Sorgun Spor Salonu’nda saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek düşüşüne dur demek amacında. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ndeki temsilcilerimizden Yozgatspor yarın deplasmanda ligin ilk haftasında Ankara DSİspor ile karşı karşıya gelecek. Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadında saat 14.00’da başlayacak olan müsabakada kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek lige galibiyet ile başlamayı düşünüyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Sorgun Belediyespor ise ligin ilk haftasında Osmancık Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Osmancık İlçe stadında oynanacak olan müsabakada sarı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Osmancık Belediyespor’u deplasmanda yenmek isteyen Sorgun Belediyespor hem lige galibiyet ile başlamak hem de moral bulmayı hedefliyor. Öte yandan Yozgat’ı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’n de temsil eden üçüncü takım olan Çayıralan Esnafspor ise bu haftayı maç yapmadan bay geçirecek. 

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