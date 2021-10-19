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TAKIMLARIMIZ iSTEDiĞiNi ALDI

Yozgat’ı salon sporlarında temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ile Sorgun Belediyespor bu hafta sonu karşı karşıya geldikleri rakiplerini yenerek haftayı galibiyet ile kapattılar.

19 Ekim 2021 Salı 00:27
TAKIMLARIMIZ iSTEDiĞiNi ALDI

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele edene Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu sezon ilk defa kendi evinde oynadığı müsabakayı zorlanmadan rahat kazandı.
Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Artvin 7 Martspor’u konuk eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı seyircisinin de desteğini alarak güçlü rakibini 34-16 yenmeyi başardı. Aldığı bu galibiyet ile puan cetvelinde üçüncü sıraya yükselen kırmızı siyahlı ekip hedefini de ilk 4 takım arasına girerek Play-Off olarak belirledi. Yozgat’ı Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise ligin güçlü ekiplerinden Altekma karşısında üçüncü galibiyetini alarak galibiyet serisini sürdürdü. Sezona Tokat galibiyeti ile başlayan ve çıktığı üçüncü müsabakasında deplasmanda Altekma’yı 3-2 mağlup eden sarı siyahlı ekip namağlup olarak yoluna emin adımlarla devam ederken puan cetvelinde de üçüncü sıraya yerleşti. 

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