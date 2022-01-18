TAKIMLARIMIZ GALiP

Yozgat’ı salon sporlarında temsil eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ile Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü hafta sonu rakiplerini yenerek kendilerini destekleyenleri sevindirdi. Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor deplasmanda Kadirli Savrunspor’u 29-44 yenerek ligde 4’te 4 yapmayı başardı. Bulunduğu grubu zirvede tamamlayarak Play-Off’lara gitmeyi hedefleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Kadirli Savrunspor karşısında aldığı bu galibiyet ile de ligin ilk devresini en yatkın takipçisi Mersin İdmanyu’dunun iki puan önünde lider tamamlamayı başardı. Ligin ikinci yarısında da aynı performansı sergilemeyi hedefleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ligin ikinci yarısında ilk müsabakasını 6 Şubat tarihinde deplasmanda Gaziantep Hentbolspor ile oynayacak. Cumartesi günü Kadirli Savrunspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyet ile ayrılan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, müsabaka öncesinde ise SMA hastası Yozgatlı Eslem Fatma için hazırladığı pankart ile sahaya çıktı. Müsabakayı izlemeye gelenlerin büyük taktirini toplayan bu davranış sonrasında Kadirlili spor severler de Eslem Fatma için harekete geçti. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise hafta sonu konuk ettiği Beyaz Mersin takımın 31 sayı farkla 70-39 mağlup ederek ligde çıktığı ikinci müsabakasında ilk galibiyetini aldı. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, güçlü rakibini farklı mağlup ederek zirve yolunda da önemli bir avantaj elde etti. Hedefini İkinci lig olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü hafta sonu deplasmanda Melikgazi Bedensel Engelliler takımını yenerek hedefine emin adımlarla yürümek istiyor. Öte yandan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’ndeki temsilcimiz Sorgun Beyediyespor ise bu hafta sonu Bingöl Solhanspor ile oynayacağı müsabaka ileriki bir tarihe ertelendi. Bingöl Solhanspor takımında yer alan oyuncular ile teknik ekibinin Covit19 testleri pozitif çıktığı için müsabakanın ertelendiği öğrenildi.