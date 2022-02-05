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TAKIMLARIMIZ GALiBiYETE KiLiTLENDi

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımızdan Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor yarın rakiplerini yenerek ligin ikinci devresine galibiyet ile başlamayı hedeflerken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü ise deplasmanda rakibini yenerek ligde seri yakalamayı amaçlıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:01
TAKIMLARIMIZ GALiBiYETE KiLiTLENDi

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımızda ikisi yarın kendi sahasında mücadele ederken, iki de deplasmanda galibiyet peşinde koşacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele edene Yozgatspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında yarın Ankara DSİspor’u konuk edecek. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında üç puan almayı amaçlıyor. Ligin ilk yarısında kadrosunda yer alan birçok oyuncuyu gönderen ve 5 takviye yapan kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak kalan haftalarda da devamını getirmeyi amaçlıyor. Sorgun Belediyespor yarın Sorgun Stadında Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Yozgatspor gibi inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayıp moral bulmak istiyor. Ligin ilk yarısında Osmancık Belediyepor’u 3-0 mağlup etmeyi başaran Sorgun Belediyespor yarın ise taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibine rövanşı kaptırmamayı hedefliyor. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise yarın deplasmanda Artvin 7 Martspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına Olimpik Pazarspor karşısında aldığı galibiyet ile başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, Artvin 7 Martspor’u deplasmanda yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligin ilk yarısında Yozgat’ta oynadığı müsabakayı farklı bir şekilde kazanan kırmızı siyahlı ekip, rövanşı da rakibinden alarak çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın deplasmanda Adana Martı Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek. Ligde ikisi yoğun kar yağışı, biri ise pandemiden dolayı toplam üç müsabakası ertelenen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın ligdeki üçüncü müsabakasını oynayacak. Oynadığı iki müsabakada bir galibiyet bir de mağlubiyet alan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü takımı yarın Adana deplasmanında güçlü rakibini yenerek hem çıkışını sürdürmek, hem de moral bulmak istiyor. Öte yandan Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımının bugün deplasmanda Gaziantep Hentbolspor ile oynaması gereken müsabaka ise iptal edildi. Gaziantep Hentbolspor takımının sahaya çıkmayacağını Türkiye Hentbol Federasyonuna bildirmesinin ardından maç iptal edilirken, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor bu müsabakayı hükmen kazanmış oldu. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor ise ligin ikinci yarısının ilk haftasını maç yapmadan bay geçirecek. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor ise dün kendi sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankkart takımı ile karşı karşıya geldi. 

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