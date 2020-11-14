TAKIMLARIMIZ GALiBiYET PEŞiNDE

Misli.Com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın Halide Edip Adıvarspor ile İstanbul Maltepe Hasan Polat stadında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Ligde kötü günler geçiren kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda yenerek rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise bu gün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile karşı karşıya gelecek. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan temsilcimiz güçlü rakibi karşısında galip gelerek hanesine 2 puan yazdırmayı amaçlıyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise yarın Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da Altekma takımını konuk edecek. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen ve Covit-19 virüsü nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan Sorgun Belediyespor yarın konuk edeceği Altekma takımı karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor.