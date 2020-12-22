TAKIMLARIMIZ EVLERiNDE KAYIP

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, dün konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği karşısında mutlak galibiyet parolası ile çıkarken güçlü rakibi karşısında 0-0’lık skor ile bir puana razı oldu. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise konuk ettiği Bolu Belediyespor ile oynadığı müsabakada başa baş bir oyun ortaya koysa da mağlup olmaktan kurtulamadı. Güçlü rakibine 33-29 yenilen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü Maltepespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise Sorgun Spor Salon’unda şampiyonluk mücadelesi veren Arkasspor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip rakibine Arkasspor’a 3-0 mağlup oldu.