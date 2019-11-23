TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele edene Sorgun Belediyespor ise yarın saat 14.00’da Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadında Reyhanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı Reyhanlı deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmeyen sarı siyahlı ekip, alacağı galibiyet ile de son haflarda yaşadığı puan kayıplarına dur demeyi hedefliyor. Yozgat’ı Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde temsil eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ise ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe HDI Sigorta’nın konuğu olacak. Yarın saat 14.00’da İstanbul Burhan Felek Spor Salon’unda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında galibiyet puanlar kovalayacak. Yozgat’taki tek müsabaka ise Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün. Tekerlekli Sandalye Basketbol Üçüncü Ligi’nde iki haftalık dinlenme süresinin ardından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 13.00’da Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübünü konuk edecek. Ligin ilk haftasında araç sorunu yaşadıkları için deplasmana gidemeyen ikinci haftasında ise konuk ettikleri Mersin ekibine mağlup olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, daha sonra fikstür gereği iki haftayı müsabaka yapmadan dinlenerek geçirdi. Bugün konuk edeceği Niğde temsilcisini yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Sorgun’da oynanacak olan müsabakada Sorgunlu spor severlerin desteğini bekliyor.