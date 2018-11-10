Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgatspor, Bozokspor ve Sorgun Belediyespor bu hafta müsabakalarını deplasmanda oynayacak.

TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgatspor, Bozokspor ve Sorgun Belediyespor bu hafta müsabakalarını deplasmanda oynayacak.

10 Kasım 2018 Cumartesi 05:52
1 Okunma
TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dörcü Gruptaki temsilcimiz Yozgatspor bugün Kastamonu İl Özel İdarespor ile deplasmanda karşılaşırken, Voleybol Erkekler Birinci Ligindeki temsilcimiz Sorgun Belediyespor TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor deplasmanına çıkacak. Hentbol Erkekler Birinci Liginde Şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor ise yarın deplasmanda Amasya Suluovaspot ile iki puan için karşı karşıya gelecek. Yozgatspor Kastamonu deplasmanında güçlü rakibini yenerek rakipleri ile arasındaki puan farkını açmak isterken, Sorgun Belediyespor ise TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor deplasmanından puanla dönerek Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyetin telafisini yapma peşinde. Yozgat Bozokspor ise Amasya Suluovaspor deplasmanında galibiyet kovalayacak. Rakibini yenerek zirve ortaklığını sürdürmek isteyen Yozgat Bozokspor bugün Amasya’ya gidecek. 

Anahtar Kelimeler:
TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tuzkaya, Paşaköy’e Bileniyor
Tuzkaya, Paşaköy’e Bileniyor
Sarıkaya telafi peşinde
Sarıkaya telafi peşinde
Yozgatspor Kastamonu’da
Yozgatspor Kastamonu’da
Haftanın maçı Çekerek’te
Haftanın maçı Çekerek’te
Bozok Amasya yolcusu
Bozok Amasya yolcusu
Sorgun telafi peşinde
Sorgun telafi peşinde

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim