TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dörcü Gruptaki temsilcimiz Yozgatspor bugün Kastamonu İl Özel İdarespor ile deplasmanda karşılaşırken, Voleybol Erkekler Birinci Ligindeki temsilcimiz Sorgun Belediyespor TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor deplasmanına çıkacak. Hentbol Erkekler Birinci Liginde Şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor ise yarın deplasmanda Amasya Suluovaspot ile iki puan için karşı karşıya gelecek. Yozgatspor Kastamonu deplasmanında güçlü rakibini yenerek rakipleri ile arasındaki puan farkını açmak isterken, Sorgun Belediyespor ise TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor deplasmanından puanla dönerek Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyetin telafisini yapma peşinde. Yozgat Bozokspor ise Amasya Suluovaspor deplasmanında galibiyet kovalayacak. Rakibini yenerek zirve ortaklığını sürdürmek isteyen Yozgat Bozokspor bugün Amasya’ya gidecek.