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TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA

YOZGAT’ı misli.com Üçüncü Ligi’nde temsil eden Yozgatspor ile Kadınlar Birinci Ligi’nde temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu hafta deplasmanda mücadele ederken Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise haftayı dinlenerek geçirecek.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:12
TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor yarın saat 19.00’da Fetiye stadında Fetiyespor ile karşı karşıya gelirken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise bugün saat 15.00’da Polatlı Yeni Spor Salon’unda Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sorgun Belediyespor ise Arkazspor ile oynayacağı müsabaka Covit-19 tedbirleri kapsamında ertelendi. Arkazspor oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlanması ve takımın karantinaya alınmasından dolayı müsabakanın ertelendiği ve sarı siyahlı ekibin bu haftayı dinlenerek geçireceği bildirildi. Öte yandan Sorgun Belediyespor Çarşamba günü ise Fenerbahçe ile erteleme müsabakasında karşı karşıya gelecek. 

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TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA
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