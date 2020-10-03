TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor yarın saat 19.00’da Fetiye stadında Fetiyespor ile karşı karşıya gelirken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise bugün saat 15.00’da Polatlı Yeni Spor Salon’unda Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sorgun Belediyespor ise Arkazspor ile oynayacağı müsabaka Covit-19 tedbirleri kapsamında ertelendi. Arkazspor oyuncularında Covit-19 virüsüne rastlanması ve takımın karantinaya alınmasından dolayı müsabakanın ertelendiği ve sarı siyahlı ekibin bu haftayı dinlenerek geçireceği bildirildi. Öte yandan Sorgun Belediyespor Çarşamba günü ise Fenerbahçe ile erteleme müsabakasında karşı karşıya gelecek.