Takımlarımız çıkış peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor Mucur Yabanlıspor’u konuk edecek. Ligin ikinci yarısında istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek çıkış yakalamak istiyor. Ligde çıktığı ilk iki müsabakasından sadece 1 puan toplayabilen Sorgun Belediyespor zirve mücadelesi yarışından da büyük oranda koptu. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan sarı siyahlı ekip yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak Mucur Yabanlıspor’u yenip moral bulmayı amaçlıyor. Sorgun Belediyespor ile aynı grupta yer alan Çayıralan Esnafspor ise yarın deplasmanda Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya gelecek. Tehlike hattında bulunan rakibini yenmek isteyen Çayıralan Esnafspor, rakibi karşısında sahadan mağlubiyet ile ayrılması durumunda tehlike bölgesinde yaklaşacak. Ligin kalan haftalarında korkulu rüya görmek istemeyen Çayıralan Esnafspor Yeşil Kamanspor’u mağlup etmekten başka şansı yok. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise grupta ikinci sırada yer alan Sivas Belediyespor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk devresinde güçlü rakibini yenerek büyük sükse yaratan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu müsabakanın rövanşını da rakibine bırakmak istemiyor. Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ise yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Sarıçam Belediyespor’u konuk edecek. Ligde çıktığı bütün müsabakaları kazanarak namağlup olarak zirvede yer alan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak Sarıçam Belediyespor’u mağlup edip yoluna devam etmek istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise 5 haftalık mağlubiyet serisine son verebilmek için bugün Yeni Kızıltepespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı son 5 müsabakasını da kaybederek taraftarlarını üzen sarı siyahlı ekip, ileride hem korkulu rüya görmemek, hem de ilk 8 takım arasına girme hedefinden kopmamak için bugün konuk edeceği Yeni Kızıltepespor’u mağlup etmekten başka şansı bulunmuyor. Öte yandan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta zirve mücadelesi veren Yozgatspor ise bu haftayı maç yapmadan geçirecek.