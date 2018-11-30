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TAKIMLAR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Hentbol Erkekler Birinci Ligi takımlarından Yozgat Bozokspor, Hentbol Bayanlar 2'inci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat ASP Gençlikspor takımı, Voleybol Erkekler Birinci Ligi temsilcimiz Sorgun Belediyespor, hafta sonunda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

TAKIMLAR HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Hentbol Erkekler Birinci Ligi takımlarından Yozgat Bozokspor, Hentbol Bayanlar 2'inci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat ASP Gençlikspor takımı, Voleybol Erkekler Birinci Ligi temsilcimiz Sorgun Belediyespor, hafta sonunda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
105 Okunma
TAKIMLAR HAZIR

Yozgatspor, Pazar günü Turhalspor'u Bozok Stadında ağırlayacak. Teknik direktör İbrahim Baş, haftayı kayıpsız kapatarak, ilik yarının son iki maçı için de moral depolamak istediklerini söyledi. Yozgat Bozokspor Hentbol takımı, pazar günü konuk edeceği Marmara Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak. Antrenör Hüseyin Çelik, maçtan galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istediklerini kaydetti. Erkekler Voleybol Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak.  

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