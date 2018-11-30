TAKIMLAR HAZIR

Yozgatspor, Pazar günü Turhalspor'u Bozok Stadında ağırlayacak. Teknik direktör İbrahim Baş, haftayı kayıpsız kapatarak, ilik yarının son iki maçı için de moral depolamak istediklerini söyledi. Yozgat Bozokspor Hentbol takımı, pazar günü konuk edeceği Marmara Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak. Antrenör Hüseyin Çelik, maçtan galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istediklerini kaydetti. Erkekler Voleybol Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor, yarın konuk edeceği Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak.