Takımlar belli oldu

Önceki gün Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda gerçekleştirilen toplantıda ligde mücadele edecek olan 9 takımın grupları belli olmuştu. Yapılan toplantı sonrasında A Grubunda SHÇEKspor, Kalespor, Sırçalı Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, B Grubunda ise Yenifakılı Gençlikspor, Boğazlıyan Sağlıkspor, Bişekspor, Saraykentspor, Çandırspor takımları yer aldı. Önümüzdeki günlerde fikstür çekimi de yapılacak olan ligde gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar doğrudan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselecek. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu bir üst lige üç takımın yükselme talebini onaylaması durumunda ise kendi gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar tek maç eleme usulüne göre Play-Off oynayıp, bir üst lige çıkmaya çalışacaklar.