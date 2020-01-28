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Takımını tanıdı

TEKNİK direktör Fatih Kavlak'ın düşme hattına indirip, bıraktığı TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor'da yeni teknik patron Cemal Çıldır, takımını tanıdı.

Takımını tanıdı

TEKNİK direktör Fatih Kavlak'ın düşme hattına indirip, bıraktığı TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor'da yeni teknik patron Cemal Çıldır, takımını tanıdı.

28 Ocak 2020 Salı 03:35
Takımını tanıdı

Yeni teknik direktör Cemal Çıldır, ayağının tozu ile geldiği Yozgat'ta devraldığı takımını lider Karacabey Belediyespor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya hazırladı. Çıldır, takım kadrosunu ilk kez bu maçta izleme imkanı buldu. Teknik direktör Çıldır, rakibi karşısına belirli ilk 11'i ile çıkmayı tercih etti. İkinci yarıda ise farklı isimleri oyuna dahil ederek, skoru değiştirmeye çalıştı. Maç boyunca öğrencilerini yönlendirmeye çalışan Çıldır, takımının istediği oyun sistemini sahaya yansıtması konusunda uyarılarda bulundu. Kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında her iki yarıda yediği gollerle 2-0 yenik ayrıldı. Çıldır, takımını bu hafta sonu konuk edecekleri puan cetvelinin ikinci sırasındaki Nazilli Belediyespor ile oynayacakları maça hazırlayacak. Bu maçta, teknik direktör Çıldır'ın takımına istediği yonunu oynatabilmek için hafta içerisinde denemeler yapması bekleniyor. Kırmızı siyahlı ekip, haftanın ilk çalışmasını bugün kendi tesislerinde yapacak.

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Takımını Tanıdı
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