Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116593
ALTIN
162.981
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2836
EURO
4.6601

Takımın yarısı izinli

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor’da 12 oyuncudan 6’sı izin kullanırken, diğer 6’sı da Sorgun’da çalışıyor.

Takımın yarısı izinli

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor’da 12 oyuncudan 6’sı izin kullanırken, diğer 6’sı da Sorgun’da çalışıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
2 Okunma
Takımın yarısı izinli

Orduspor’un ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımında Cevat, İlker, Tarık, Murat, Yasin, Eyüphan Antrenör Soner Arslan’dan izin alarak memleketlerine giderken, bu oyuncular dışındakiler ise Sorgun’da antrenmanlarına devam ediyorlar.
Pazartesi günü takıma katılacak olan al oyuncu dışında kalanlar genç oyuncular ile birlikte Antrenör Soner Arslan gözetiminde çalışıyorlar.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Futsal devam ediyor
Futsal devam ediyor
Engelliler izinde
Engelliler izinde
Şanssızdık
Şanssızdık
Neşeli antrenman
Neşeli antrenman
Yozgatspor yarın Adana yolcusu
Yozgatspor yarın Adana yolcusu
Antrenman sonrası tatlı
Antrenman sonrası tatlı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim