Takımın yarısı izinli

Orduspor’un ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek olan Sorgun Belediyespor Voleybol takımında Cevat, İlker, Tarık, Murat, Yasin, Eyüphan Antrenör Soner Arslan’dan izin alarak memleketlerine giderken, bu oyuncular dışındakiler ise Sorgun’da antrenmanlarına devam ediyorlar.

Pazartesi günü takıma katılacak olan al oyuncu dışında kalanlar genç oyuncular ile birlikte Antrenör Soner Arslan gözetiminde çalışıyorlar.