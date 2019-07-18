TAKIMIN YANINDAYIZ!

Köse, Yozgat Valisi Kadir Çakır öncülüğünde, Yozgatspor’un profesyonel ligde kalıcı ve başarılı olması için toplantılar düzenlendiğini de hatırlattı. Köse, Yozgatspor’un yönetiminde tarafsız, katkı vereceğine inandıkları insanların olmasını savunduklarını, Yozgatspor üst kimliğini ön plana çıkaracak insanların, şahsiyetlerin olması gerektiğini açıkça ifade ettiklerinin de altını çizdi. Köse, ‘Yozgatspor’umuzun kurumsal bir yapı içerisinde başarıya ulaşacağı gerçeğini dile getirdik. Bu yapı içerisinde ilimizin sivil toplum kuruluşları ve tarafsız yöneticilerinin yer alması gerektiğini, şehrimizin markası olan Yozgatspor’umuzun bu şekilde daha kucaklayıcı olacağını, bu şehrin takımının dernek statüsünden çıkması gerektiğini belirttik. Gerçekleştirilen toplantılarda bu yapı üzerinde mutabık kalınmış ve çalışmalar sürdürülmüştü. Ancak gerçekleşen son toplantıda Yozgatspor 1959 FK Başkanı Sayın Kazım Arslan, kulüp başkanı olarak devam edeceğini Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri tarafından oluşturulan heyet önünde ifade etti. Gelinen bu noktada Yozgat Belediyesi olarak Yozgatspor 1959 FK Başkanı Sayın Kazım Arslan ve yönetimine başarılar diliyoruz. Bugüne kadar kırmızı-siyahlı kulübümüzde emeği geçen tüm başkan ve yöneticilere teşekkür ediyor, Yozgatspor’umuzun cefakar ve vefakar taraftarının yanında her zaman yer alacağımızı gururla ifade ediyoruz’ diye konuştu.