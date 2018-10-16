Takımımı kutluyorum

Lige şampiyonluk parolası ile başladıklarını ve ona göre transferler yaptıklarını hatırlatan Doğan, ‘’Çok iyi bir ekip kurduk ve ilk dört haftalık periyotta takımım güçlü rakiplerini yenerek zirvenin ortağı oldu. Namağlup bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bir milli takım arası var iki haftalık, milli takım arasından sonra takımımız tekrar 22 Ekim Pazartesi günü toplanacak ve 4 Kasım tarihinde Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi.

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor bu haftayı maç yapmadan bay geçirirken, Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor ise lige verilen milli takım arası nedeniyle iki hafta dinlenecek. Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Amasyaspor müsabakasından sonra hafta maç yapmadan geçireceği için Cuma günü Yozgat’ta toplanarak Ünyespor müsabakasının hazırlıklarına başlayacak. Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde dörtte dört yaparak zirvenin ortağı olan Yozgat Bozokspor ise milli maçlar nedeniyle iki hafta dinlenecek. A Milli Hentbol takımımızın 25 Ekim’de Makedonya, 28 Ekim tarihinde ise İzlan’da ile oynayacağı 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri nedeniyle liglere iki hafta ara verildi. Yozgat Bozokspor bu nedenle iki hafta dinlenerek geçirecek.