Takımı yenildi ama o tacını bırakmadı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Mudanya Belediyespor’a 41-22 yenilmesine rağmen Mudanya ağlarına 12 gol bırakan kaptan Hilal Doğan, toplamda 79 gole yükselerek gol krallığında zirvedeki yerini korudu. İkinci ve üçüncü sırada yer alan krallık yarışındaki rakiplerine 3 gol fark atan, dördüncü sıradaki rakibinin ise 13 gol önünde bulunan başarılı oyuncu sezon sonu gol kralı olmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının kaptanı Hilal Doğan, takımının kazanmasını çok istediğini ancak sakat arkadaşlarının çokluğu ve rakip takımın tecrübesinden dolayı müsabakayı kaybettiklerini söyledi. Mudanya Belediyespor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını dile getiren Kaptan Hilal Doğan, ‘’Ben rakip kaleye 12 gol atmama rağmen takımımın mağlubiyetine engel olamadım. Mudanya karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüm ancak gol krallığında halen zirvede olduğum için de mutluyum’’ dedi.