Takıma moral ziyareti

10 Aralık Perşembe günde deplasmanda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlıları, Ritim Tekstil yöneticisi Turan Laçin ziyaret etti, teknik heyetle görüşüp başarı diledi.
07 Aralık 2020 Pazartesi 00:34
MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a moral ziyaretleri devam ediyor.
10 Aralık Perşembe günde deplasmanda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlıları, Ritim Tekstil yöneticisi Turan Laçin ziyaret etti, teknik heyetle görüşüp başarı diledi.