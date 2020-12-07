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Takıma moral ziyareti

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a moral ziyaretleri devam ediyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:34
Takıma moral ziyareti

 10 Aralık Perşembe günde deplasmanda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlıları, Ritim Tekstil yöneticisi Turan Laçin ziyaret etti, teknik heyetle görüşüp başarı diledi. 

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Takıma Moral Ziyareti
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