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TAKIMA MALi DESTEK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor için Play-Off müsabakaları öncesinde destek çağrısında bulunuldu.

TAKIMA MALi DESTEK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor için Play-Off müsabakaları öncesinde destek çağrısında bulunuldu.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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TAKIMA MALi DESTEK

Yozgatspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Yozgatspor için destek istendi Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın da kendi sosyal medya hesabında paylaştığı destek paylaşımında, ‘’Haydi Yozgat, şimdi birlik zamanı 19 yıllık şampiyonluk hasretinin bitimine sayılı günler kaldı. Yozgatspor’umuzun sesine kulak ver. Takımımız Üçüncü Lige ilk kez bu kadar yakın. Herkesi kulübümüze destek olmaya ve farkındalık oluşturmak için dekontu sayfamıza göndermeye davet ediyoruz’’ denildi. Yozgatspor’a maddi destek olmak isteyenlerin Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü Derneği adına Vakıfbank şubelerinden TR86 0001 5001 5800 7303 5437 48 İBAN numaralı hesaba para yatırarak destek olabilecekleri belirtildi.

Son Güncelleme: 25.04.2019 16:48
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