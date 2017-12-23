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Takım yarın toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, kullandığı 10 günlük iznin ardından yarın kendi tesislerinde toplanarak devre arası kampına başlayacak.

Takım yarın toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, kullandığı 10 günlük iznin ardından yarın kendi tesislerinde toplanarak devre arası kampına başlayacak.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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Takım yarın toplanıyor

Kayseri Şekerspor ile oynanan müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından 10 günlük izin verilen kırmızı siyahlı ekip yarın kendi tesislerinde toplanacak. Üç gün boyunca Yozgat’ta devre arası kamp çalışmalarını yürütecek olan kırmızı siyahlılar daha sonra 27 Aralık tarihinde Antalya’ya giderek devre arası kamp çalışmalarını sürdürecek.  7 Ocak tarihine kadar kamp çalışmalarına devam edecek olan Yozgatspor 9 Ocak tarihinde Yozgat’ta toplanarak Kadirli Belediyespor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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