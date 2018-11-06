TAKIM TOPLANIYOR

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Safranbolu Belediyespor ile güzel bir müsabaka oynadıklarını söyledi. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde kapattıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, ‘’İkinci yarıda oyuncularımız daha derli toplu bir oyun ortaya koydular ve farkta kaçınılmaz oldu. 4-0’ı yakaladıktan sonra genç oyuncumuz Seyit Ali’yi oyuna aldım, o da oyuna girer girmez üzerine düşen görevi yaptı ve iki gol atarak bizleri mutlu etti’’ dedi.

Oyuncularına Safranbolu müsabakasının ardından bir günlük izin verdiğini dile getire Baş, bugün kendi tesislerine toplanacaklarını ve Kastamonu Özel İdarespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

