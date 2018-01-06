TAKIM TOPLANIYOR

Cuma günü tamamlanan Antalya kampı sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz, tarafından izin verilen kırmızı siyahlı oyuncular Salı günü kendi tesislerinde toplanacak. Teknik direktör Aydın Yavuz, Antalya’da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Takımının hem kondisyon açısından hem de teknik açıdan lige tam manasıyla hazır olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, ‘’İyi bir kamp dönemini geride bıraktık. Kamp sonrası oyuncularımıza dört günlük izin verdik ve Salı günü kendi tesislerimizde toplanarak lig hazırlıklarına başlayacağız. Bu izin döneminde bizlerde yönetimimizle birlikte transfer çalışmalarını yürüteceğiz. İstediğimiz bir çok bölgeye transferler gerçekleştirdik bir iki oyuncu daha alacağız. Alacağımız oyuncular ile görüşmelerimiz devam ediyor. Prensip anlaşmasına vardığımız oyuncuları yöneticilerimiz Yozgat’a davet edip anlaşma zemini arıyorlar. Ligin ilk haftasına takımımız tamamen netleşmiş ve büyük ölçüde transferlerimiz tamamlanmış olur diye düşünüyoruz’’ dedi.