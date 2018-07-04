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TAKIM ŞEKiLLENiYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un Kulüp başkanı Kazım Arslan, iç transfer çalışmalarının bu hafta içerisinde tamamlanacağını takımın ise en geç 20 Temmuz’da toplanacağını söyledi.

TAKIM ŞEKiLLENiYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un Kulüp başkanı Kazım Arslan, iç transfer çalışmalarının bu hafta içerisinde tamamlanacağını takımın ise en geç 20 Temmuz’da toplanacağını söyledi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:26
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TAKIM ŞEKiLLENiYOR

Teknik direktör konusunda İbrahim Baş ile anlaştıktan sonra ara vermeden iç transfer çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Arslan, ‘’İç transferde hazırda bekleyen 7-8 oyuncumuz var. Teknik direktörümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde oyuncuları Yozgat’a davet ederek anlaşma zemini arayacağız. Dış transferde de temas halinde olduğumuz bazı oyuncular vardı. Ayrıca Teknik Direktörümüzün de listesi var o oyuncular ile de anlaşıp en geç 20 Temmuz’da takımı Yozgat’ta toplayacağız. Teknik direktörümüz İbrahim Baş imzayı attıktan sonra memleketine döndü. Pazartesi günü Yozgat’ta olacak ve yeni sezon hazırlıkları için çalışmalara başlayacak’’ dedi.
İBRAHİM BAŞ İSMİNİ OY BİRLİĞİ İLE ONAYLADIK
Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuduklarını ifade etti. Görüştükleri hocalar konusunda yeni yönetimin bir rapor hazırladığını hatırlatan Arslan, ‘’Pazartesi günü 5-6 olan hoca adayı sayımız 2’ye düşürdük. Bu iki hoca arasında da yönetimimiz oy birliği ile tercihini İbrahim Baş’tan yana kullandı. Benim de gölümden geçen bazı isimler vardı, yönetici arkadaşlarımızın da gönlünden geçen isimler vardı ama çoğunluğun öngördüğü isim üzerinde yoğunlaştık ve bizi başarıya ulaştıracağına inandığımız İbrahim Baş ile anlaştık’’ diye konuştu.
 

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