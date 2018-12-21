Takım Pazartesi toplanıyor

Teknik direktör İbrahim Baş tarafından Altınordu Belediyespor ile oynanan müsabaka sonrasında bir haftalık izin verilen kırmızı siyahlı oyuncular memleketlerinde dinleniyorlar. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, şampiyonluk hedefi ile başladıkları ligde çok iyi bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig’in en iyi performans sergileyen takımlarından birisinin Yozgatspor olduğunu dile getiren Baş, ‘’Pazartesi günü itibariyle toplanacağız ve ligin ikinci yarısı için hazırlıklarımızın startını vereceğiz. Ligin ikinci yarısı bütün takımlar açısından daha zor geçecek. Her şeyin belli olacağı ikinci yarıda kolay maç olmayacak. Ancak biz bütün zorlukların üstesinden gelip yolumuza kaldığımız yerden emin adımlar ile devam edeceğiz’’ dedi.