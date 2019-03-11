Takım otobüsü sözü

Yozgatspor’un kendilerinin gözbebeği olduğunu ve Yozgatspor’un herkesin ortak değeri olduğunu söyledi. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şehrin takımına sahip çıkmanın kendilerinin boynunun borcu olduğunu dile getiren Köse, ‘’Geçtiğimiz haftalarda parasal yönde sıkıntı olduğu bizlere iletildi. Biz Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile hemen yaptığımız görüşmenin ardından Yozgatspor’umuza 250 bin lira Spor Toto’da kaynak gönderildi. Biz takımımızın her zaman arkasında olacağız ve onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu takım inşallah Üçüncü Lige çıkacak ve Allah nasip ederse zımba gibi bir takım kuracağız. Vatandaşımızın desteği ile Allah nasip eder de göreve gelirsek, geldiğimiz günden itibaren takımımıza destek olacağız. Reformlara imza atacağız. Takımımızın büyük eksikliği olan diğer takımlarda olup ta bizim takımımızda olmayan giydirilmiş Yozgatspor otobüsünü de biz kazandıracağız’’ dedi.