TAKIM KALICI OLACAK

Kulüp Başkanı Cenker Doğan takım kaptanı Burak Canlı ile basın toplantısı düzenledi. Takım kaptanı Burak Canlı, geçen seneye oranla bu sena çok daha iyi durumda olduklarını söyledi. Takımın artık bir aile gibi olduğunu vurgulayan Canlı, bu birlik ve beraberlik ile şampiyonluğun geldiğini, kendilerini destekleyen herkese de teşekkür ettiğini ifade etti. Kulüp başkanı Cenker Doğan ise, sezona el ele hep birlikte olmayı hedefleyerek başladıklarını belirtti. Bu hedefe kavuştuklarını dile getiren Doğan, bugün bunu başardıkları vurguladı. Kendilerinin bir şeylere vesile olduğunu ancak bu işin lokomotifinin basın mensupları olduğunu vurgulayan Doğan, ‘’Hak ettiğimiz noktaya geri geldik. Yozgat’ın olması gerektiği yer Süper Lig. Çünkü bu şehir her şeyin en iyisine layık. Bizde bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Geçen senede bu mücadeleyi gösterdik. Ancak biz Süper Lige çıktığımızda bizim dilimiz yandı. Bu nedenle üzerine koyarak bir kurumsal yapı oluşturarak Süper Lige çıkmak istedik. Nitekim de bu senede bunun adımlarını ciddi anlamda attık ve buda başarıyı getirdi. Şimdi bundan sonra biz ne yapacağız. Bu saatten sonra asıl görev başlıyor. Be saatten sonra asıl görev önce Yozgat basınına ve tekrardan da sporcu arkadaşlarımıza düşüyor. Basın mensubu arkadaşlarımız bizim ailemizin bir parçası. Basın mensupları bazı şeyleri ön plana çıkartıyor ve kabullenebilir seviyeye getiriyorlar. Eğer bu Yozgat için yapılacaksa bu görev hepimizin görevi. Bundan sonra daha çok çalışmamız lazım. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız, Yozgat’taki herkes te bu işe daha çok sahip çıkacaktır. Geçen hafta bir takım görüşmelerimiz oldu. Spor Bakanımız ile altyapıyla alakalı projelerimizi sunmuştuk. Ondan olumlu bir yanıt aldık. Önceki gün danışmanı aradı ve proje ile alakalı detayları istedi. Onları gönderdik. Biz bunu isterken kendimiz için değil Yozgat için istedik. Yozgat’ta bir kalıcı yapı olması, bu işin devamlılığı için istemiştik. Bu süreçten sonra bizim buradaki görevimiz bizim bu projeyi yapılabilir ve sürdürülebilir hale getirmek’’ diye konuştu.