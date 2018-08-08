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TAKIM iZiNDE

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Yozgat’ta dün son antrenmanını yaptıktan sonra üç günlük izne ayrıldı.

TAKIM iZiNDE

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Yozgat’ta dün son antrenmanını yaptıktan sonra üç günlük izne ayrıldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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TAKIM iZiNDE

11 Ağustos tarihinde Nevşehir’den tekrar toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip, burada kondisyon ağırlıklı çalışma yapacak. Nevşehir’de kamp yapan diğer takımlar ile de hazırlık maçı oynamayı planlayan kırmızı siyahlı ekip 20 Ağustos tarihine kadar Nevşehir’de ikinci kamp dönemini sürdürecek. 21 Ağustos tarihinde üç günlük bayram iznine çıkacak olan Yozgatspor, daha sonra Yozgat’ta kendi tesislerinde toplanarak kupa maçının hazırlıklarına başlayacak. 
SON ANTRENMANINI YAPTI
Yozgatspor dün kendi tesislerinde teknik direktör İbrahim Baş gözetişinde Yozgat’taki son antrenmanını yaptı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında ağırlık topları ile çalışan kırmızı siyahlı ekip, kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. 
 

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