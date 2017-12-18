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-TAKIM İYİ YOLDA

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın Antrenörlüğünü yaptığı, Tekerlekli Sandalye Bölgesel Amatör Lig B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Basketbol Takımı, evinde karşılaştığı Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne  62-44 yenilmesine karşın, ortaya koyduğu mücadele ile izleyenlere umut verdi.

-TAKIM İYİ YOLDA

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın Antrenörlüğünü yaptığı, Tekerlekli Sandalye Bölgesel Amatör Lig B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Basketbol Takımı, evinde karşılaştığı Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne  62-44 yenilmesine karşın, ortaya koyduğu mücadele ile izleyenlere umut verdi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-TAKIM İYİ YOLDA

-Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın Antrenör olarak görev aldığı Engelliler Umutspor Çarşamba’ya boyun eğdi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, sadece kamu görevi olarak değil, insan olarak da engellilerin yanında olunması gerektiğinin altını çizdi. Vali Yurtnaç, “Dezavantajlı gurupları ne kadar çok mutlu edebilirsek o kadar başarılıyız demektir. O nedenle Sorgun Umut Engelliler Basketbol takımımızı desteklemek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız engellilerimizin hayata tutunmalarını sağlamak. Kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bizde idare olarak onların yanında yer almalıyız” dedi.

Yozgat Valisi Yurtnaç, takımın geçmiş yıllara oranla daha iyi bir performans sergilediğini, her geçen gün biraz daha performansının üzerine koyarak, mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Yurtnaç, ‘’Kulübümüzün yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, takımımız geçen yıllarda daha farklı sonuçlar almasına rağmen mücadelesine devam etmiş. Bu yıl biraz daha iyi sonuçlar alıyorlar. Diğer bir husus, rakiplerimizin tamamında milli takımda oynamış oyuncular bulunuyor. Bizim takımımızın amacı yarışmacı olmaktan ziyade bölgemizde bulunan engelli kardeşlerimizin spor yapmalarına imkan sağlamaktır. O nedenle skoru fazla da önemsemiyoruz ama sporcularımın tecrübelerini sahaya yansıtmaları bakımından bir grafik oluşturuyor’’ diye konuştu.

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