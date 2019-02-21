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Takım istim üzerinde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, bir günlük izinin ardından başladığı Ünyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde sürdürüyor.

Takım istim üzerinde

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, bir günlük izinin ardından başladığı Ünyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde sürdürüyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Takım istim üzerinde

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce Ünyespor karşısında üç puan alabilmek. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Ünyespor ile oynayacakları müsabakanın kilit maçlarından biri olduğunu söyledi. Bu zorlu virajı kazasız atlatmak istediklerini dile getiren Baş, ‘’Bu müsabaka bizim için çok önemli. Galip gelmemiz durumunda ligin koparabileceğimiz bir müsabaka olacak. Ligin ikinci yarısında aldığımız üst üste iki mağlubiyet arkamızdan gelen takımların tekrar canlanmasına neden oldu. Bu nedenle artık puan kaybetme lüksümüz yok. Kalan bütün müsabakalarımızı kazanarak sezon sonu mutlu sona ulaşacağımıza inancımız tamdır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SPOR Toto Bölgesel Amatör LigiDÖRDÜNCÜ GRUPYozgatspor
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