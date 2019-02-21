Takım istim üzerinde

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce Ünyespor karşısında üç puan alabilmek. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Ünyespor ile oynayacakları müsabakanın kilit maçlarından biri olduğunu söyledi. Bu zorlu virajı kazasız atlatmak istediklerini dile getiren Baş, ‘’Bu müsabaka bizim için çok önemli. Galip gelmemiz durumunda ligin koparabileceğimiz bir müsabaka olacak. Ligin ikinci yarısında aldığımız üst üste iki mağlubiyet arkamızdan gelen takımların tekrar canlanmasına neden oldu. Bu nedenle artık puan kaybetme lüksümüz yok. Kalan bütün müsabakalarımızı kazanarak sezon sonu mutlu sona ulaşacağımıza inancımız tamdır’’ dedi.