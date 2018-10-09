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TAKIM HEPiMiZiN!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da taraftar Yozgatlılara takımına sahip çık çağrısı yaptı.

TAKIM HEPiMiZiN!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da taraftar Yozgatlılara takımına sahip çık çağrısı yaptı.

09 Ekim 2018 Salı 06:28
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TAKIM HEPiMiZiN!

Yozgatspor taraftarlar derneklerinden Cadde Taraftarlar Derneği Başkanı Bahadır Şahin, yaptığı açıklamada Yozgatspor taraftarları olarak bundan sonra stada takıma destek olmak amacıyla ücret vererek gireceklerini söyledi. Cadde, Meydan, Çapanoğlu, Yerköy Tayfa ve Ankara Tayfa taraftar grupları ile ortak bir karar aldıklarını duyuran Şahin, ‘’Bizler Yozgatspor taraftarları olarak takımımıza destek olmak amacıyla bazı kararlar aldık. Aldığımız bu kararların en başında da Stada bilet alarak paralı girmek. Bundan sonra Yozgatspor’umuzun içeride oynayacağı müsabakalara bastırılan biletleri 5 lira karşılığında alarak stada giriş yapacağız. Bizlerden bilet satılarak elde edilecek olan gelir ise Yozgatspor’a prim olarak yansıyacak. Bizler Yozgatspor taraftarları olarak yönetim ile de görüştük ve bu talebimizi ilettik. Bu hafta sonu oynayacağımız Amasyaspor müsabakasına bilet alarak gireceğiz. Bu kararımıza maçı izlemek için gelen Yozgatlı vatandaşlarımızın da uymasını istiyoruz ve stada biletsiz kimsenin alınmamasını talep ediyoruz. İki haftada bir 5 liranın bizleri zorlamayacağını düşünüyorum ve herkesi takımına sahip çıkmaya çağırıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
TAKIM HEPiMiZiN!YozgatsporTARAFTARBölgesel Amatör Lig
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