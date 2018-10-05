Taha ve Kadir kendilerinden emin

Kırmızı siyahlı ekibin iki yeni oyuncusu Pivot Taha Berk ve Sağ Kanat Kadir Arı, Pazar günü Mersin İdmanyurdu karşısında zor bir müsabakaya çıkacaklarını ancak güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarını söylediler. Yozgat Bozokspor’a şampiyonluk yaşamak için geldiklerini dile getiren iki genç oyuncu, ‘’Bunun için sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakibimiz güçlü ama biz onlardan daha da güçlüyüz. Bu sene takımız hedefimin şampiyonluk olarak belirledi ve bu yolda biz de oyuncular olarak üzerimize düşeni yapıp hedefe emin adımlarla ilerlemek amacındayız’’ dediler.