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Taekwando’da Sorgun başarısı

Samsun'da yapılan Gençler Türkiye Taekwando Şampiyonasına katılan Sorgun Belediyespor Taekwando takımı bir bronz, bir gümüş madalya ile Sorgun'a döndü. 

Taekwando’da Sorgun başarısı

Samsun'da yapılan Gençler Türkiye Taekwando Şampiyonasına katılan Sorgun Belediyespor Taekwando takımı bir bronz, bir gümüş madalya ile Sorgun'a döndü. 

13 Eylül 2017 Çarşamba 07:00
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Taekwando’da Sorgun başarısı

Sorgun Belediyespor Taekwando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, turnuvanın ilk günlerinde sporcuların yoğun mücadelesine rağmen madalyaya ulaşamadıklarını söyleyerek,"Turnuvanın son gününde tatamiye çıkan 78 kiloda Recep Tayyip Kılıç ilk turda Ankara, ikinci turda Sakarya, üçüncü turda İstanbul, dördüncü turda Ankaralı rakiplerini yenerek yarı finale adını yazdırdı. Beşinci turda Ankaralı rakibini geçemeyince Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 78 kiloda tatamiye çıkan Samed Muhammed Duygulu ise, ilk turu maç yapmadan geçti, ikinci turda Samsun, üçüncü turda İstanbul, dördüncü turda Adana, beşinci turda Yalovalı rakiplerini eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde Ankaralı rakibini geçemeyince Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İleride inşallah kendilerini birincilik kürsüsünde görmek istiyoruz" dedi.

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