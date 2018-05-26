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Tadilat için ihaleye çıkacak

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün yeni yapılan Valilik Binasına taşınmasının ardından, müdürlüğü bulunduğu bina Yozgat Güreş Eğitim Merkezine tahsis edildi. Ramazan bayramı sonrasında binanın tadilatı için ihaleye çıkılacak ve yapılacak olan tadilat çalışması sonrasında da Yozgat Güreş Eğitim Merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Tadilat için ihaleye çıkacak

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün yeni yapılan Valilik Binasına taşınmasının ardından, müdürlüğü bulunduğu bina Yozgat Güreş Eğitim Merkezine tahsis edildi. Ramazan bayramı sonrasında binanın tadilatı için ihaleye çıkılacak ve yapılacak olan tadilat çalışması sonrasında da Yozgat Güreş Eğitim Merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Tadilat için ihaleye çıkacak

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ancak 2016 yılında çürük raporu verilerek yıkılan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi yeni binası için gün sayıyor. Yetiştirdiği güreşçiler ile ün salan son olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat İkincisi Rıza Kayaalp’ı yetiştiren, Kayaalp dışında da Güreş Milli takımına birçok sporcu veren Yozgat Güreş Eğitim Merkezi 2016 yılında çürük raporu verilerek yıkılmış ve akıbetinin ne olacağı merak konusu olmuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün yeni yapılan Valilik binasına taşınmasının ardından müdürlük tarafından boşalan binaya geçecek olan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi ramazan bayramı sonrasını bekliyor. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Valiliğinin yeni binası tamamlandığını ve kendi kurumlarının artık orada hizmet vermeye başladığını söyledi. Yıllardır hizmet verdikleri binayı boşalttıklarını ve Güreş Eğitim Merkezi’ne tahsis ettiklerini dile getiren Güneşer, ‘’2016 yılında binasını onarıma alacağımız dönemde yaptırdığımız test sonucu çürük çıkan Güreş Eğitim Merkezi binamızı o yüzden yıkmak durumunda kalmıştık. Biz öğrencilerimizin sayısını arttırarak onların yaşam standartlarını arttırmak düşüncesiyle İl Müdürlüğümüzün boşalttığımız binayı güreşçilerimize tahsis ettik. Bayram sonrasında binamızın tadilatı için ihale çalışmalarına başlayacağız ve tadilat tamamlandıktan sonra da güreşçilerimiz bu binada barınmaya devam edecekler’’ dedi.
 

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